O FC Porto prosseguiu, na manhã desta quinta-feira, o estágio de pré-temporada em Bad Tatzmannsdorf, na Áustria.

Na véspera da partida com o Áustria de Viena, Vítor Bruno não contou com cinco jogadores já integrados no estágio. Marcano fez trabalho de ginásio e tratamento, enquanto Martim Fernandes e Zaidu realizaram treino condicionado. Por sua vez, Otávio e David Carmo tiveram indicação para reduzir a carga de treino.

Em simultâneo, Diogo Costa, Wendell, Eustáquio, Francisco Conceição, Pepê e Evanilson permanecem de férias, terminadas as campanhas no Europeu e Copa América.

A partida com o Áustria de Viena – o segundo teste do estágio – está agendada para as 18h desta sexta-feira, na Generali-Arena, na capital austríaca.