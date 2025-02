O FC Porto prossegue a preparação do clássico com o Sporting, da 21.ª jornada da Liga, agendado para a noite de sexta-feira (20h15).

Na manhã desta quarta-feira, Martín Anselmi não contou com os lesionados Marcano, Martim Fernandes e Grujic. Enquanto o português e o sérvio realizaram o tratamento, o defesa espanhol fez treino condicionado.

Para esta quinta-feira está agendado novo treino no Olival, pelas 10h30. Quanto à antevisão do duelo com o Sporting, está agendada para as 13h15.

O FC Porto ocupa o 3.º posto da Liga, a oito pontos do líder Sporting. Este clássico é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.