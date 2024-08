O FC Porto continua com três nomes no boletim clínico, a dois dias da receção ao Gil Vicente, na primeira jornada do campeonato.

Vítor Bruno orientou, esta manhã, um treino no Olival. Zaidu trabalhou de forma condicionada, enquanto Marcano fez trabalho de ginásio e tratamento. Já Francisco Conceição realizou apenas tratamento à lesão muscular no glúteo esquerdo.

A equipa portista volta a trabalhar no Olival na manhã desta sexta-feira e, a partir das 17h00, no Estádio do Dragão, Vítor Bruno vai projetar a partida com os gilistas, que viram o treinador Tozé Marreco apresentar a demissão nas últimas horas.

O FC Porto recebe o Gil Vicente no próximo sábado, num jogo com pontapé de saída às 20h30.