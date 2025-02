O FC Porto anunciou que os milhares de cachecóis, camisolas, bandeiras, mensagens, coroas de flores, velas e testemunhos que foram depositados junto à porta 24 do Estádio do Dragão, em homenagem a Jorge Nuno Pinto da Costa, vão ser recolhidos a partir das 15h de quinta-feira.

«A decisão prende-se com a necessidade de preservar esse património de valor incalculável, seja por força das condições meteorológicas ou por razões operacionais, como a organização do jogo frente ao Vitória, na segunda-feira, às 20h15, durante o qual irão prosseguir as homenagens.»

«Daqui para a frente, esses objetos recheados de valor sentimental serão devidamente acondicionados e tratados por especialistas para que possam integrar um memorial permanente, a construir no futuro próximo», lê-se, no comunicado publicado na tarde desta terça-feira.

Face à morte do «presidente dos presidentes», os adeptos do FC Porto tomaram a iniciativa de reunirem homenagens na porta 24, local visitado pelos atletas das diferentes modalidades na noite de domingo.

Jorge Nuno Pinto da Costa faleceu na noite de sábado, aos 87 anos.