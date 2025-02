Vasco Sousa, jovem médio do FC Porto, de 21 anos, foi operado, esta segunda-feira, na sequência da fratura no perónio da perna direita sofrida na noite de domingo, na visita ao Farense.

«A operação de redução da fratura, realizada pela equipa do Professor António Sousa no Hospital CUF Porto, decorreu sem intercorrências e o médio irá agora iniciar o processo de recuperação aos cuidados do Departamento de Saúde no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia», esclareceu o clube, em comunicado, esta noite.

O médio terminou a época, na qual acumulava uma assistência em 15 jogos disputados.

Na antecâmara da decisão do play-off da Liga Europa, Martín Anselmi não conta com outros dois lesionados, Marko Grujic e Martim Fernandes. O FC Porto joga em Roma na tarde de quinta-feira (17h45).