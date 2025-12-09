Ao cabo de 17 vitórias em 21 jogos pelo FC Porto, a mais recente no domingo em Tondela (2-0), Francesco Farioli atingiu os 100 triunfos como treinador. O italiano de 36 anos também passou Ajax e Nice, além de ter trabalhado na Turquia.

A propósito desta marca redonda, André Villas-Boas presentou Farioli com uma camisola especial.

O próximo desafio do FC Porto está agendado para esta quinta-feira, em casa, frente ao Malmö (20h), na sexta jornada da fase liga da Liga Europa.