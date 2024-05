Vítor Baía, administrador da SAD do FC Porto e nas últimas semanas substituto de Luís Gonçalves no banco dos dragões, não estará presente na visita ao Sp. Braga. Isto porque o antigo internacional participará, este domingo, num torneio de cinco para cinco em Macau.

A comitiva portuguesa jogará diante de antigos jogadores e celebridades de Hong Kong.

Além de Baía, também Nuno Gomes, Pauleta, Figo, Dimas, Maniche, Ricardo Carvalho, Hélder Postiga, Bosingwa, Quaresma e Tiago participarão neste torneio.

O FC Porto visita, na noite deste sábado (20h30), o Sp. Braga, na última jornada da Liga. No encontro que decidirá as contas do pódio, os azuis e brancos terão Vítor Bruno no banco, face ao castigo de Sérgio Conceição.