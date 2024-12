De olho na receção ao Midtjylland, Vítor Bruno não contou com Marcano e João Mário no treino da tarde desta segunda-feira, no Olival.

O defesa espanhol realizou treino integrado condicionado, enquanto o português dedicou-se ao tratamento de uma tendinite nos isquiotibiais da coxa direita.

Os portistas retomam o trabalho no Olival na manhã desta terça-feira, pelas 10h30.

O FC Porto recebe o Midtjylland na 6.ª jornada da Fase Liga da Liga Europa. Numa fase em que os dragões ocupam o 23.º posto, com cinco pontos, a vitória é obrigatória, diante do 20.º colocado (7 pontos).