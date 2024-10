Depois de ter ficado em repouso no domicílio, na segunda-feira, Wendell fez tratamento esta tarde, no Olival.

O lateral-esquerdo brasileiro, assim como Marcano (treino condicionado) e Zaidu (treino integrado condicionado), consta no boletim clínico do FC Porto. Já o restante grupo trabalhou normalmente às ordens de Vítor Bruno.

O técnico dos dragões vai orientar novo treino na manhã de quarta-feira, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Durante a tarde, pelas 17h30, fará a antevisão ao jogo frente ao Hoffenheim, juntamente com um jogador dos portistas.

A partida com os alemães, a contar para a terceira ronda da Liga Europa, está marcada para as 20h00 de quinta-feira, no Estádio do Dragão.