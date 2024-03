O plantel do FC Porto realizou mais um treinou no Olival, na manhã desta quinta-feira, antes de seguir viagem para o Algarve, onde vai defrontar o Portimonense, na 25.ª jornada da Liga.

Wendell evoluiu para treino integrado condicionado, o mesmo estágio de recuperação em que Mehdi Taremi já se encontrava. Na antevisão ao jogo, Sérgio Conceição assumiu que «é possível» que o brasileiro vá a jogo, enquanto o iraniano «está quase a 100 por cento».

Por outro lado, Marcano, Gonçalo Ribeiro e Zaidu voltaram a fazer tratamento.

O FC Porto vai fazer nova sessão na sexta-feira de manhã, na unidade hoteleira onde ficará hospedado.

O duelo com o Portimonense está marcado para as 18h45 e pode ser acompanhado AO MINUTO no Maisfutebol.