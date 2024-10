No último treino antes da receção ao Hoffenheim, agendado para a noite desta quinta-feira, Vítor Bruno contou com Zaidu no relvado do Olival. O lateral nigeriano realizou treinado integrado condicionado.

Por sua vez, Wendell ficou no ginásio e Marcano fez treino condicionado.

Depois do treino na manhã desta quarta-feira, o treinador dos dragões e Nico González farão a antevisão à terceira ronda da Liga Europa, pelas 17h30.

Ao cabo de uma derrota e um empate, com Bodo/Glimt e Man. United, respetivamente, o FC Porto é 24.º da Liga Europa, ocupando o último lugar de qualificação para os 16-avos de final.

O FC Porto-Hoffenheim (11.º) está agendado para as 20h desta quinta-feira, num duelo para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.