Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, assinou, na noite deste sábado, uma nota de pesar pela morte de Jorge Nuno Pinto da Costa, de 87 anos.

«Expresso o meu mais profundo pesar pelo falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa, antigo presidente do FC Porto. O futebol – e o desporto – português despede-se de um dos seus mais relevantes protagonistas. Ficam gravadas as muitas conquistas durante a sua presidência no FC Porto, tantas que lhe conferiram o título de dirigente mais titulado do mundo.»

«Transformou o clube numa potência nacional de futebol – 23 campeonatos ganhos em 42 anos de presidência – e esculpiu no cenário internacional o seu espaço de prestígio para o qual contribuiu a conquista dos dois títulos de campeão europeu os dois triunfos na Liga Europa, outros tantos na Taça Intercontinental e ainda numa Supertaça Europeia.»

«O seu legado no clube é inestimável, a sua personalidade no panorama desportivo foi inimitável. Destaco também seu papel na profissionalização do futebol, tendo sido, em 1995, o terceiro presidente da Liga Portugal.»

«Convivi vários anos com Pinto da Costa, partilhámos muitas alegrias, ambições e conquistas durante um trajeto que nos marcou profundamente e que transformou o FC Porto. À família, aos amigos e ao FC Porto, dirijo as minhas mais sentidas condolências», lê-se, em comunicado.