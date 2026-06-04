26 anos ao serviço de um clube de topo é algo raro nos dias que correm. Mas José Mário assim o conseguiu. O fisioterapeuta está de saída do FC Porto, estrutura que integrou em 2000, quando já acumulava 25 anos de experiência profissional.

«José Mário, Dragão de Ouro Carreira em 2017, é parte da nossa história. Uma vida em auxílio dos outros. O FC Porto orgulha-se deste caminho em conjunto que agora termina. Obrigado e felicidades», escreveram os azuis e brancos nas redes sociais.