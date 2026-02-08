Francesco Farioli anteviu neste domingo o clássico com o Sporting, a contar para a 21.ª jornada da Liga. Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto esclareceu o quadro clínico de Martins Fernandes e comentou a forma dos reforços Fofana e Moffi. O FC Porto-Sporting está agendado para as 20h45 desta segunda-feira e promete influenciar as contas do título.

Fofana e Moffi em crescendo

«Estão a trabalhar para atingirem a melhor forma, mas ainda vão precisar de algum tempo para chegar ao nível em que os outros já estão. Mas eles estão a trabalhar bem, o departamento de performance está a fazer tudo para acelerar o processo e pode ser que amanhã façam parte do jogo. Depende das próximas horas, de como estiver a decorrer o jogo e de quem eu decidir levar para os convocados.»

Martim Fernandes recuperado

«Já trabalhou com a equipa, saiu no jogo contra o Casa Pia com alguns problemas, que soubemos gerir no princípio da semana. Hoje já tive toda a equipa no relvado.»