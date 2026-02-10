FC Porto
Fofana: «Podia ter sido perfeito, mas foi especial na mesma»
A reação do médio após a estreia com um golo no Clássico
Foi uma estreia (quase) de sonho aquela que Seko Fofana viveu na última noite.
O médio costa-marfinense estreou-se pelo FC Porto no Clássico e precisou apenas de 13 minutos em campo para marcar ao Sporting. No entanto, os leões empataram ao cair do pano.
Nas redes sociais, Fofana confessou que a noite roçou a perfeição. «Podia ter sido perfeito… mas foi especial na mesma. O nosso destino continua nas nossas mãos e vamos lutar até ao fim. Seguimos juntos, sempre», escreveu, em bom português, no Instagram, o médio de 30 anos, que está cedido pelo Rennes aos dragões.
