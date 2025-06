O FC Porto revelou, na tarde desta terça-feira, o terceiro equipamento para 2025/26. Depois do padrão tradicional e da aposta em tons “salmão”, os portistas revelam uma tela simples, de branco e azul.

«De uma visão fez-se o detalhe. E do detalhe nasce uma história com o brilho dos diamantes. Elegante, minimalista e sofisticado. (…) O rio Hudson e a fachada de Manhattan [nos Estados Unidos] servem de pano de fundo à apresentação das novas camisolas, com Rodrigo Mora, Samu e Gabri Veiga a serem os rostos da campanha.»

«Um cenário inspirador, em época de Mundial de Clubes, para uma camisola que tem na elegância o seu traço mais definidor. Este novo equipamento, que exala classe, é formado por uma camisola com gola ao estilo polo.»

«Os calções e as meias também são brancos com pormenores subtis e geométricos que dão um traço moderno a um visual clássico», lê-se no site do FC Porto.

O novo terceiro equipamento vai surgir nas lojas dos dragões e da New Balance a partir desta sexta-feira.