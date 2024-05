O FC Porto sofreu, mas conseguiu vencer o Boavista este domingo, por 2-1, com um golo de Mehdi Taremi, apontado já em tempo de descontos.

Após a partida, André Villas-Boas, que assistiu a tudo a partir do camarote presidencial do Estádio do Dragão, foi ao balneário felicitar a equipa pelo resultado e cumprimentar os jogadores.

Nas fotografias divulgadas pelo FC Porto é possível ver o novo presidente dos portistas a distribuir cumprimentos e sorrisos, com Mehdi Taremi, Evanilson, Zé Pedro, entre outros.