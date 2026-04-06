Francesco Farioli antevê, numa entrevista aos meios de comunicação da UEFA, o jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

O técnico italiano deixa vários elogios à formação inglesa, sobretudo desde que Vítor Pereira, ex-treinador dos dragões, assumiu o comando da equipa.

«É um jogo que, obviamente, vai exigir muito de nós. Isso é claro. Contra uma equipa muito competitiva desde que o Vítor (Pereira) assumiu o comando», começa por dizer.

De seguida, Francesco Farioli acredita que nos quartos de final da Liga Europa o adversário seria sempre difícil, mostrando-se orgulhoso por orientar o FC Porto.

«Neste nível da competição, fosse contra quem fosse seria sempre um adversário difícil. Sinto que é um privilégio e que tenho muita sorte em ter o emprego que tenho, num clube com uma história como esta e num clube em que o seu ADN e das pessoas de cá liga-se ao meu e representa a minha experiência», concluiu.

O FC Porto, recorde-se, recebe o Nottingham Forest esta quinta-feira, às 20h00. Pode acompanhar a primeira mão dos «quartos» da Liga Europa aqui, ao minuto.