Victor Froholdt celebrou o 20.º aniversário nesta quarta-feira e foi brindado pelo FC Porto no Olival. Na reação, o internacional dinamarquês falou em bom português.

«Malta, muito obrigado pelos parabéns, estar com a minha segunda família significa muito para mim. Vamos continuar juntos e dar tudo», disse, sendo abraçado por Diogo Costa de seguida.

Figura incontornável na época dos dragões, o médio leva quatro golos e quatro assistências em 34 jogos.