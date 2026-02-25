FC Porto
Há 24 min
Froholdt discursa em português: «Estar com a segunda família significa muito»
Médio dinamarquês completa 20 anos nesta quarta-feira
Médio dinamarquês completa 20 anos nesta quarta-feira
Victor Froholdt celebrou o 20.º aniversário nesta quarta-feira e foi brindado pelo FC Porto no Olival. Na reação, o internacional dinamarquês falou em bom português.
«Malta, muito obrigado pelos parabéns, estar com a minha segunda família significa muito para mim. Vamos continuar juntos e dar tudo», disse, sendo abraçado por Diogo Costa de seguida.
Figura incontornável na época dos dragões, o médio leva quatro golos e quatro assistências em 34 jogos.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS