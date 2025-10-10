Após a estreia a marcar pela seleção principal da Dinamarca – na visita à Bielorrússia (5-0) – Victor Froholdt revelou-se feliz pela exibição e pela crescente importância no grupo às ordens de Brian Riemer. Ainda que tenha saído ao intervalo, uma vez que corria risco de suspensão por acumulação de cartões amarelos, o médio de 19 anos só identificou aspetos positivos.

«Foi muito bom estrear-me a marcar, significa muito para mim. Dá ainda mais confiança. Foi uma boa exibição coletiva, sabíamos o que pretendíamos deste jogo e como poderíamos dominar. O mais importante é o esforço do grupo. Fizemos cinco golos, mas ainda poderíamos ter feito mais.»

«Saída ao intervalo? O selecionador só quer cuidar de mim, sinto que sou importante no grupo», disse Froholdt à TV 2 Sport.

Na terceira jornada do Grupo C de qualificação para o Mundial 2026, o médio do FC Porto inaugurou o marcador aos 14 minutos e assistiu Hojlund aos 19m. Assim, a Dinamarca segue na liderança com sete pontos, dois de vantagem sobre a Escócia.

Por sua vez, Froholdt regista dois golos e quatro assistências entre partidas pela Dinamarca e pelo FC Porto.