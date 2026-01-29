Victor Froholdt falou aos jornalistas no rescaldo ao triunfo caseiro sobre o Rangers na oitava e última jornada da fase liga da Liga Europa, que permitiu selar a qualificação direta para os “oitavos”. Na zona mista do Estádio do Dragão – e em simultâneo com a conferência de imprensa de Francesco Farioli – o médio dinamarquês revelou-se de pedra e cale na Invicta.

Adaptação ao FC Porto

«Tive um bom início de época. Integrei-me cedo e consegui muitos minutos. Tenho trabalhado para manter o nível e melhorar alguns aspetos. Se parar de dar o máximo vou ficar para trás. É difícil manter o nível até ao final da temporada, mas estamos num bom momento, faltam quatro meses.»

«Contra o Plzen sofri um contacto mais duro, mas não é problema, o treinador quis proteger-me.»

«Quero ficar no FC Porto por mais anos.»

O nível da Liga portuguesa

«O nível é muito alto, principalmente nos clubes de topo da tabela. É visível no campeonato e na Europa.»

Sonho na Liga Europa

«É difícil saber o quão longe podemos ir. O objetivo é vencer cada eliminatória sem antecipar metas. Temos muitos jogos para disputar na Liga Europa e muitos adversários difíceis para ultrapassar até à final. É claro que queremos competir para ganhar a competição, mas estamos concentrados nos próximos jogos.»