Victor Froholdt encontrou no FC Porto a montra para a elite europeia, a julgar pelas recentes exibições e pelos elogios em Portugal e na Dinamarca. Depois das análises favoráveis de Francesco Farioli e José Mourinho, o jovem médio – de 19 anos – recebeu rasgados elogios do selecionador dinamarquês.

«Conseguiu algo muito difícil. Sempre que lhe é apresentado um desafio, aceita-o e está à altura. Ao subirem de nível, muitos jogadores precisam de tempo para se adaptarem, mas o Froholdt, em todas as ocasiões, elevou-se a um novo patamar, tanto no Copenhaga, como na seleção e no FC Porto. É muito especial. Quando aos 19 anos captas a atenção de Mourinho é porque fizeste algo bem.»

«Quando o convoquei pela primeira vez, as pessoas pensaram: “Não é demasiado cedo?”. De vez em quando encontramos jogadores que conseguem acelerar a sua carreira a um nível que raramente se vê. As equipas onde Victor Froholdt joga, ganham», argumentou Brian Reimer em declarações ao Tipsbladet.

Na época de estreia no estrangeiro, o médio dinamarquês leva um golo e três assistências pelo FC Porto, apontando ao recorde de carreira – seis golos e três assistências pelo Copenhaga na última temporada.

A Dinamarca visita a Bielorrússia esta quinta-feira (19h45), na condição de líder do Grupo C da qualificação para o Mundial 2026, com quatro pontos, igualada com a Escócia.