Froholdt marcou na vitória do FC Porto sobre o Estoril (3-1) e falou à flash da Sport tv, oferecendo o prémio de homem do jogo.

«Quero dar este prémio ao Pepê, que fez um jogo muito bom. As pessoas não estão cientes do quão bom ele é. Viemos com a pressão que queríamos e soubemos lidar com isso. Tivemos algumas dificuldades na segunda parte, mas tivemos sucesso com o nosso plano de jogo e com a nossa mentalidade.»