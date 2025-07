Nas primeiras declarações aos meios do FC Porto, Victor Froholdt, médio de 19 anos, revelou-se «honrado por ser o primeiro jogador dinamarquês» a representar os dragões.

«O FC Porto é um clube enorme, com muita história e muitos troféus nacionais e internacionais. Gosto muito do Estádio do Dragão e da atmosfera que os adeptos criam. Estou ansioso por jogar diante de todos os portistas e por conhecer os meus companheiros.»

«Sou um “box-to-box”, um número oito. No início joguei como extremo ou lateral. Sou um médio capaz de intercetar passes, recuperar a posse em duelos defensivos, cobrir muitos metros, transportar a bola e a criar oportunidades de golo. Ainda posso melhorar, mas tenho muita força», referiu.

O jovem internacional dinamarquês vai integrar o estágio do FC Porto, que decorre na Áustria. Froholdt assinou até junho de 2030 e conta com cláusula de 85 milhões de euros.

Acompanhe as novidades do mercado de transferências e consulte todas as transferências oficializadas nos emblemas da Liga.