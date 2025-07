Depois da promoção à II Liga feminina – e conquista da 3.ª divisão – o FC Porto anunciou a criação da equipa B. Por isso, as «bês» vão competir na 4.ª divisão e vão contar com a guarda-redes Margarida Ferreira, as defesas Marta Rodrigues, Ana Beatriz Martins e Rita Vaz Martins, e a média Renata Correia, que renovaram contrato.

«Seguindo a estratégia de apostar na formação e tendo como objetivo reforçar as bases que sustentam o presente e o futuro da secção, o FC Porto decidiu lançar uma equipa B (…). A versão feminina do FC Porto B vai competir na novíssima quarta divisão nacional», lê-se, em comunicado.