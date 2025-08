O mundo do futebol despediu-se esta quarta-feira de Jorge Costa, para muitos adeptos do FC Porto o “capitão dos capitães”. No Estádio do Dragão, entre as 15 e as 22 horas, milhares de pessoas prestaram homenagem ao antigo defesa e internacional português, falecido na terça-feira aos 53 anos.

O caixão entrou pelo Parque 1 do Dragão antes das 11h45, sendo visitado pela equipa principal dos dragões pelas 12h25.

Durante a tarde e noite, inúmeras figuras visitaram o Dragão. Entre outras, foi possível identificar Sérgio Conceição, Semedo, António Folha, Rui Barros, Raul Meireles, Bruno Alves, Maniche, Derlei, Pauleta, Ukra, Hélder Postiga, Bruno Moraes, Rolando, José Bosingwa, Pauleta, João Vieira Pinto, José Mota, João Moutinho, Ricardo Fernandes, Domingos Paciência, Pedro Proença, Daniel Carriço, Reinaldo Teixeira e Fernando Gomes.

Recorde as principais declarações no acompanhamento do Maisfutebol.

Até sempre, Bicho. Obrigado por seres Porto até ao fim. pic.twitter.com/Ydz7l1s4fv — FC Porto (@FCPorto) August 6, 2025

Antes, Luís Montenegro falou aos jornalistas, salientando o legado de Jorge Costa. No que diz respeito a outros emblemas da Liga, Frederico Varandas (presidente do Sporting) e Miguel Ribeiro e Hugo Oliveira – presidente da SAD e treinador do Famalicão, respetivamente.

Da parte do Benfica, Nuno Magalhães e Sheu Han, presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD e antigo jogador, respetivamente, vão marcar presença no funeral, agendado para as 10h30 desta quinta-feira, na Igreja de Cristo Rei, no Porto.

Noite dentro, Bruno Lage, treinador do Benfica, também lamentou a morte de Jorge Costa.

Perante a passagem de milhares de pessoas, André Villas-Boas permaneceu junto ao caixão de Jorge Costa. O presidente do FC Porto permaneceu estoicamente durante as sete horas de homenagens.

A missa de sétimo dia está agendada para as 19 horas de terça-feira, de novo na Igreja de Cristo Rei, no Porto.

Parede dos imortais. Teu lugar. Por direito.🤍 pic.twitter.com/bELJKIY7mx — 𝐈𝐧𝐟𝐨 𝐀𝐳𝐮𝐥&𝐁𝐫𝐚𝐧𝐜𝐚 (@InfoAzuleBranca) August 6, 2025