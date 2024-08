Galeno, jogador do FC Porto, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória frente ao Santa Clara, por 2-0, na segunda jornada da Liga:

[Jogar a lateral esquerdo e ser o Homem do Jogo] «Onde o mister me colocar eu vou jogar e dar o máximo para ajudar a equipa. Este prémio não é só meu. Todos os prémios individuais que eu recebo dou à equipa. Não jogo sozinho, mas com a equipa. Estamos de parabéns pelo jogo de hoje. Sabíamos que não ia ser um jogo fácil, mas conseguimos sair com grande resultado e exibição. Agora é descansar que é o mais importante».