Aos 16 anos, Gonçalo Fontes assinou o primeiro contrato profissional com o FC Porto. O médio chegou aos dragões na época 2017/18.

«É um dia muito importante, um dos mais felizes. É um dia em que vejo o esforço a ser recompensado e assinar este contrato com o clube do meu coração, que apoio desde pequenino, torna tudo ainda mais gratificante», disse o médio aos meios do clube.

Gonçalo Fontes é capitão dos sub-16, mas na época passada jogou também pelos sub-19 e sub-17, equipas pelas quais se sagrou campeão nacional.

«O meu foco é chegar à equipa principal do FC Porto, é um sonho desde pequenino», concluiu.

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