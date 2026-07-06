FC Porto
Há 28 min
Gonçalo Fontes assina contrato profissional com o FC Porto
Médio sagrou-se campeão nacional de sub-19 e sub-17 na última época
Médio sagrou-se campeão nacional de sub-19 e sub-17 na última época
Aos 16 anos, Gonçalo Fontes assinou o primeiro contrato profissional com o FC Porto. O médio chegou aos dragões na época 2017/18.
«É um dia muito importante, um dos mais felizes. É um dia em que vejo o esforço a ser recompensado e assinar este contrato com o clube do meu coração, que apoio desde pequenino, torna tudo ainda mais gratificante», disse o médio aos meios do clube.
Gonçalo Fontes é capitão dos sub-16, mas na época passada jogou também pelos sub-19 e sub-17, equipas pelas quais se sagrou campeão nacional.
«O meu foco é chegar à equipa principal do FC Porto, é um sonho desde pequenino», concluiu.
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