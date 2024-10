O FC Porto concluiu, esta quarta-feira, a preparação para o jogo com o Moreirense, dos «quartos» da Taça da Liga, com uma novidade no boletim clínico.

Marko Grujic sofreu uma bursite no calcanhar direito e esteve a fazer tratamento. Esta época, o médio sérvio fez um total de cinco jogos.

Iván Marcano (treino condicionado) e Wendell (treino integrado condicionado) continuam entregues ao departamento médico.

O FC Porto joga com o Moreirense na quinta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro.