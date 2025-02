Afastado dos relvados desde outubro do ano passado, quando se lesionou ao serviço da seleção da Sérvia, Marko Grujic foi operado a uma endinopatia do tendão de Aquiles direito, esta sexta-feira.

O médio do FC Porto, que nos últimos meses realizou tratamento convencional à lesão, assumiu que a intervenção cirúrgica, em articulação direta com a equipa médica dos azuis e brancos, foi a melhor opção.

«Depois de alguns meses muito difíceis a lutar contra a lesão no meu pé, decidimos que esta era a melhor forma de a curar. Tanto fisicamente como mentalmente tem sido muito difícil, mas o mundo é o lugar para lutadores de verdade», escreveu o jogador, na rede social Instagram, além de agradecer aos colegas de equipa, ao staff portista e ao hospital em Belgrado, onde foi operado.

«Estou pronto para atacar a minha reabilitação com nova energia e no máximo das forças. Estarei a apoiar a malta e a nossa equipa o máximo que puder até ao fim da temporada em todas as batalhas pelas quais temos de lutar! Somos Porto e lutamos até ao fim», apontou ainda o médio de 28 anos, que a partir da próxima semana vai recuperar no Olival.

Grujic, que tem contrato com o FC Porto até 2026, soma cinco jogos em 2024/25 e deve falhar o resto da temporada.