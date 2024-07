A nova temporada traz uma nova era no FC Porto na liderança da direção, mas também no comando da equipa de futebol. Vítor Bruno já trabalha com o plantel na preparação da época 2024/25 e Marko Grujic garantiu que todos vão fazer por merecer um lugar nas escolhas do treinador.

«Alguns jogadores que estavam cá já conhecem o novo treinador. Todos sabemos que ele tem muitas qualidades, como pessoa e, principalmente, como treinador. Não tenho dúvidas que cada um vai melhorar e vamos dar tudo para ganhar a sua confiança, para ficar no plantel e jogar na equipa do FC Porto», disse o internacional sérvio, em declarações aos jornalistas, no Olival.

Grujic abordou ainda o plano de pré-época da equipa. «A Supertaça joga-se em poucas semanas e agora na próxima semana viajamos para a Áustria para nos prepararmos da melhor forma. Vamos dar tudo contra o Sporting, nosso rival, e será um grande jogo.»