A poucas horas de disputar a meia-final da Copa América 2024, ao serviço do Canadá, Eustáquio ganhou uma força extra com o largo apoio do plantel do FC Porto.

No vídeo, publicado nas redes sociais do FC Porto, vários jogadores do plantel deixam uma mensagem de apoio ao colega, entre eles Galeno, Rodrigo Mora, Toni Martínez ou Cláudio Ramos.

A partida começa na madrugada desta quarta-feira, à 1h, com a seleção de Eustáquio a encontrar a Argentina. Até ao momento, o médio dos dragões foi titular nos quatro jogos.