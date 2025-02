Nove minutos bastaram para o FC Porto B reforçar as esperanças da manutenção, desta feita frente ao Penafiel (3-2), em encontro da 22.ª jornada da II Liga.

No Olival, na tarde deste domingo, o guarda-redes Samuel Portugal voltou a defender a baliza dos azuis e brancos.

Até ao intervalo, os portistas foram incapazes de traduzir o ascendente em golos. Todavia, aos 46m, Leonardo Vonic aproveitou um erro na construção do Penafiel para encher o pé e bater Manuel Baldé. Assim, o avançado alemão, de 21 anos, aplicou o quarto golo em quatro jogos.

Pouco depois, aos 52m, foi a vez de Felipe Silva reforçar a festa no Olival. Na sequência de um canto cobrado à direita, o defesa central cabeceou para o 2-0.

Numa fase plena de eficácia, os azuis e brancos atingiram o terceiro golo após novo momento de desorganização na defesa do Penafiel. Por isso, num contra-ataque veloz e letal, o médio Gonçalo Sousa decidiu a contenda.

Entre trocas, a resposta do Penafiel surgiu somente por Gabriel Barbosa, aos 69 e 90+8m, de penálti. Todavia, tarde demais.

Ao cabo de quatro rondas a pontuar, o FC Porto aproxima-se de zona segura. Em todo o caso, os dragões permanecem no posto de play-off (16.º), com 21 pontos, a quatro do Felgueiras (15.º), adversário a visitar no sábado (11h).

Quanto ao Penafiel, permitiu a fuga do Tondela (1.º) e permanece na vice-liderança, com 37 pontos. Segue-se a receção ao Portimonense (12.º), na tarde de sexta-feira (18h).

Torreense reforça candidatura à subida

No outro encontro disputado nesta tarde, o Torreense retomou a via das vitórias, levando a melhor sobre o Portimonense (1-2). Depois de Manuel Pozo, aos 81m, e de Ethyan González, aos 90+1m, edificarem a vantagem dos visitantes, João Neto reduziu, aos 90+10m.

O triunfo deixa o Torreense no 4.º lugar, posto de play-off. O emblema de Torres Vedras está igualado com Benfica B (3.º), Alverca e Desp. Chaves (6.º). Segue-se a receção, precisamente, ao Desp. Chaves, na manhã de domingo (11h).