Iván Jaime, jogador do FC Porto, em declarações à Sport TV e RTP, após a conquista da Supertaça frente ao Sporting (4-3):

«O golo soube a muitas emoções, é o primeiro da época, quero dedicar à minha família e a todas as pessoas que estiveram comigo, sobretudo à minha mãe e ao meu pai. Eles sabem o que sofri na época passada, obrigado também a quem me quis prejudicar porque hoje sou a pessoa que sou também à custa disso. São coisas do futebol, não quero falar mais sobre isso, apenas sou o que sou por causa disso e espero que este seja o primeiro de muitos títulos. O meu golo aconteceu.. quando recebi a bola só pensei em rematar e correu bem.»

«Soube a muitas emoções, acompanhou-me a sorte, mas sorte acompanha quem a busca. Eu procurei-a durante muito tempo e estou muito feliz pelo golo e pelo que a equipa fez. A última temporada foi futebol. Aconteceram muitas coisas. Mas eu estive sempre firme, focado, sabia que o bom momento ia chegar e trabalhei muito para dar a volta.»