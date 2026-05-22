Zé Pedro fez apenas dois jogos na Liga pelo FC Porto esta temporada, antes de rumar ao Cagliari, mas já sabe que tem à espera uma medalha de campeão. O defesa-central de 28 anos, em entrevista à Sport TV, lamentou apenas não ter podido festejar com a equipa nos Aliados.

«Ainda não recebi [a medalha], mas as pessoas do clube já me contactaram a dizer que têm a medalha guardada para mim, porque também fiz parte deste processo e que mereço essa medalha. Agradeci imenso, porque sem dúvida alguma que um dos meus maiores sonhos era poder estar presente, ver toda aquela gente nos Aliados, ainda para mais este ano [foi] uma festa bastante diferente do habitual, muito bonita. Acompanhei e arrepiei-me várias vezes. Muito contente pelos companheiros, pelo clube, pela administração e, acima de tudo, pelos adeptos, que, como eu que também sou adepto, mereciam este desfecho há algum tempo», confessou o central, que fez 23 jogos esta época pelo Cagliari.

Zé Pedro fez a pré-época com Francesco Farioli e nessa altura sentiu que o técnico italiano estava a construir uma equipa campeã.

«A intensidade com que foram iniciados os trabalhos, a partir já das reuniões, o trabalho no campo, a união que se viveu dentro e fora de campo nesse mês e meio em que estive presente foi algo que senti desde muito cedo. Quando parti, tinha plena certeza de que este ano era impossível o FC Porto não ser campeão. Destaco a intensidade, a energia e a união que desde o primeiro dia se sentiu», sublinhou.

A jogar em Itália, Zé Pedro também esteve atento ao que se escreveu sobre o FC Porto e sobre Farioli.

«Páginas italianas falaram sobre o trabalho do FC Porto e, sobretudo, do míster Farioli, por ser italiano. Foram sempre bastante noticiados, mais agora no final, por ter concluído com sucesso a caminhada, mas ao longo da época foram sempre aparecendo algumas coisas dos italianos», concluiu.