João Mário, jogador do FC Porto, em declarações à flash interview da Sport TV, após a derrota com a Roma, por 3-2:

[Análise] «Sinto que entrámos bem no jogo. A equipa estava a cumprir o que o mister tinha pedido. Sabíamos que a Roma ia pressionar alto, mas conseguimos sair algumas vezes a jogar, conseguimos criar perigo e na nossa pressão provocámos o erro e adiantamos no marcador. Falta-nos maturidade em certos aspectos, lances e perceber que estávamos em vantagem, que foi um golo importante e que não podemos sofrer dois golos assim de seguida.»

[Expulsão] «Sabíamos que o jogo ia ser complicado. A partir do momento em que fizeram o 1-1 ganharam mais força, partiram para cima de nós e fizeram o segundo golo. A expulsão acabou por prejudicar o que tínhamos preparado para a segunda parte. Isso torna tudo mais difícil. Ainda tivemos a oportunidade clara do Samu, mas não conseguimos fazer o golo. Tentámos, mas foi muito difícil.»

[Sobra apenas o campeonato] «Agora o principal objetivo é apenas o campeonato. Vamos olhar para isso com a máxima seriedade e com o foco de vencer jogos. Focar já no jogo com o V. Guimarães, jogo muito importante em casa.»