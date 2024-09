João Mário, defesa do FC Porto, falou à flash da Sport tv após o triunfo sobre o Arouca (4-0), na sétima jornada da Liga.

«Sabíamos que encontraríamos o Arouca com as linhas mais fechadas, teríamos de circular a bola para conseguir mais oportunidades. Com o decorrer do jogo, sobretudo na segunda parte, soubemos aproveitar as oportunidades.»

«O Arouca estava com menos um jogador e o mister decidiu apostar em mais um avançado, o que facilitou o surgimento de oportunidades de golo.»

«O nosso principal objetivo é a Liga. Sabíamos que deveríamos dar uma imagem forte após a derrota na Liga Europa. Já passou, devemos aprender com os erros. Agora, na quinta-feira, queremos vencer o Manchester United e conquistar mais três pontos.»

«É um jogo mais mediático, com um gigante europeu, uma equipa muito difícil. Mas, temos os nossos argumentos. Vamos entrar para ganhar.»

[Sobre Martim Fernandes] «Temos uma competição muito boa pela posição. O Martim terá um grande futuro e a competitividade é importante, porque estaremos mais próximos de ajudar a equipa.»