José Tavares, treinador interino do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV, após o empate frente ao Santa Clara, por 1-1, na 19.ª jornada da Liga:

[Análise] «Um jogo de sentido único. A equipa entrou muito bem na primeira parte. Controlámos a posse de forma clara. Variámos os corredores para criar por dentro e por fora. Rematámos de fora. Numa bola parada sofremos, estavámos precavidos para essa situação. Temos estudado bem esse pormenor. A equipa manteve-se serena à procura do empate.»

«Vamos para intervalo, a equipa volta a encontrar-se muito capaz e voltamos a focar no que era o plano de jogo. Mais uma vez na segunda parte é um jogo de sentido único. Conseguimos o empate, procuramos sempre a vitória até ao último segundo. Temos várias oportunidades para marcar, bolas no poste, bolas na trave, grandes defesas do guarda-redes, dois penáltis para marcar. Realçar a atitude dos nossos jogadores, acredito que fizeram o suficiente para vencer este jogo, mas infelizmente não fomos capazes.»

«Parámos a série de derrotas que estavam a acontecer e é um ponto que fica para o nosso campeonato. Hoje o Estádio do Dragão está de parabéns porque apoiou a equipa do primeiro ao último minuto. É este o caminho de união entre sócios, jogadores, equipa técnica e toda a gente que faz parte do nosso clube. Só todos juntos vamos alcançar o sucesso.»