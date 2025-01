À margem da antevisão à receção ao Olympiakos, na 7.ª e penúltima jornada da fase campeonato da Liga Europa, José Tavares enumerou as sensações de assumir o leme do FC Porto.

Na tarde desta quarta-feira, em conferência de imprensa, o treinador interino dos dragões deixou vários avisos, mas sempre num tom tranquilo. Até porque se revelou sereno diante dos jornalistas.

«Regressei ao FC Porto a convite do nosso presidente, com um único objetivo: servir o clube. Fui convidado para ser coordenador da formação e, na segunda-feira, pediram-me uma missão, que é preparar o melhor possível o Olympiakos. Tirar o melhor da nossa equipa.»

«Chego a treinador da equipa principal do FC Porto confortável, porque conheço muito bem o clube. Os valores que me passaram são aqueles que vivemos, de carácter, rigor, ambição, competência e a paixão que nos deve diferenciar. Tenho um único foco: ajudar a nossa equipa a vencer o Olympiakos, na sua melhor versão. Queremos continuar o nosso caminho na Liga Europa», argumentou.

Retomando a troca de ideias sobre o estado de espírito da equipa, José Tavares apontou às responsabilidades e ao sentido de grupo.

«Eles já perceberam que, se há um ou outro que não está no seu melhor, se havia algo que não estava a funcionar como equipa, vamos assumir a responsabilidade de evoluir. Quero que cada um apareça no seu melhor. A equipa quer muito voltar às vitórias, assumindo essa responsabilidade. Vamos dar o passo em frente», atirou.

Apesar do pedido, não foi permitida a palavra ao Maisfutebol.

O FC Porto ocupa o 18.º lugar da Liga Europa, com 8 pontos, em igualdade com AZ Alkmaar, St. Gilloise e Fenerbahçe (21.º). Neste momento, o Sp. Braga – 25.º e a primeira equipa fora da zona de playoff – está a um ponto dos dragões. Quanto à zona de apuramento direto, está a três pontos dos portistas.

Por sua vez, o Olympiakos é 15.º colocado, com 9 pontos.

A receção do FC Porto à armada lusa do Olympiakos está agendada para a tarde desta quinta-feira (17h45), e é para acompanhar no Maisfutebol.