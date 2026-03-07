O FC Porto reforçou a liderança do Nacional de Juniores neste sábado, ao vencer em Famalicão, por 3-2, aproveitando o desaire do Sporting em Vila do Conde (1-0). Na sexta jornada da fase de apuramento de campeão, os dragões adiantaram-se pelos avançados Anhá Candé e Domingos Muxito, que marcaram aos 12 e 14 minutos, respetivamente.

Ainda que o Famalicão tenha reduzido antes do intervalo, os dragões decidiram a contenda aos 81 minutos, pelo avançado Eduardo Ferreira, que leva 23 golos em 28 jogos nesta época. A fechar, aos 90+9m, o Famalicão fez o 3-2.

Assim, o FC Porto lidera com 14 pontos, dois de vantagem sobre o Benfica. Segue-se a receção ao Sporting (4.º) na sexta-feira (15h). Por sua vez, o Famalicão é quinto classificado com sete pontos e visita o Benfica no sábado (12h).

Também neste sábado, o Benfica subiu à vice-liderança graças ao triunfo fora de portas, frente à União de Leiria (3-0). Depois de o avançado Jaden Umeh inaugurar o marcador ao primeiro minuto, o lateral Duarte Soares capitalizou um penálti aos 45+2m. Por último, o médio Isaac Ferreira faturou aos 88 minutos.

Enquanto o Benfica é segundo classificado, a União de Leiria é sétima, com três pontos.

Ora, o Sporting encaixou o segundo desaire consecutivo em Vila do Conde, com o Rio Ave a inaugurar o marcador aos 33 minutos. Depois de uma recuperação junto à área leonina, o avançado David Moreira marcou numa recarga. Assim, o Rio Ave subiu ao terceiro lugar, com 10 pontos, em igualdade com o Sporting.

Por último, Santa Clara e Gil Vicente empataram a um golo. Se os açorianos inauguraram o marcador os 60 minutos, o empate surgiu aos 90+1m, quando o Santa Clara já estava reduzido a 10 unidades. Na classificação, o Gil Vicente continua no oitavo e último lugar, com um ponto, a cinco do Santa Clara (6.º).