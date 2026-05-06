Ao ser contratado pelo FC Porto a título definitivo, por 17 milhões de euros, Kiwior encerrou o elo com o Arsenal e juntou-se ao top-10 de contratações mais caras dos dragões, estacionando entre Hulk e Pepê. O internacional polaco é o segundo defesa mais caro da história dos portistas, somente atrás de David Carmo, contratado ao Sp. Braga por mais de 20 milhões.

Há um ano, André Villas-Boas prometeu um mercado de forte investimento, o que se verificou. Analisando o top-20 de contratações mais caras do FC Porto, os nomes de Victor Froholdt, Kiwior, Alberto Costa, Gabri Veiga e de Borja Sainz surgem na equação.

Em simultâneo, a lista é liderada por Samu, que exigiu um investimento de 32 milhões junto do Atlético de Madrid.

Mas não só de casos bem-sucedidos se faz esta lista, uma vez que o top-20 conta com figuras como David Carmo, Imbula, Otávio Ataíde, Nakajima e Adrián López. De fora ficaram nomes como Jesús Corona, Lucho González, Alex Sandro, Jackson Martínez, Deco ou Luis Díaz.

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