Díficil? Sim. Impossível? Para Walter, não! O antigo avançado do FC Porto emagreceu 40 quilos (!) e partilhou o resultado nas redes sociais.

Atualmente com 35 anos, o jogador do Tupy-GO mostrou um vídeo a pesar-se em casa. Ora, depois de muito treino, Walter conseguiu chegar aos 95 quilos, quando no passado já atingiu a marca máxima de 134.

Avançado dos dragões entre 2010 e 2011, Walter foi muitas vezes reconhecido pelo peso acima da média. Em novembro de 2024 (há sete meses), começou a treinar e as diferenças são extremamente notórias.

«Obrigado meu Deus, muita fé, foco e determinação», escreveu nas redes sociais.

Em 2025, o brasileiro leva um total de dois jogos com a camisola do Guarany-AL. No início de abril juntou-se ao Tupy-GO, mas ainda não somou qualquer minuto.