No rescaldo ao empate com o Anderlecht, a dois golos, Vítor Bruno voltou a desvalorizar a contestação dos adeptos, desta feita em Bruxelas. Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto garantiu que nunca será um problema.

«Lenços brancos? A minha principal preocupação é com o clube e com os jogadores, que mereciam estar de sorriso na cara. Se me autoflagelasse quando falam mal de mim, então não saberia quem sou. Mas, sei o que faço e nunca serei um problema para o FC Porto.»

«Cada pequeno erro está a custar caro, mas acreditamos que este ciclo vai ser interrompido e na segunda-feira [em casa, com o Casa Pia] temos uma oportunidade», rematou.

O FC Porto totaliza cinco pontos na Liga Europa, ao cabo de uma vitória, dois empates e duas derrotas. Por isso, os dragões ocupam, à condição, o 19.º lugar, posto que dá acesso aos play-offs.