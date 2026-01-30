FC Porto
Há 1h e 4min
Liga: Casa Pia recebe FC Porto em Rio Maior
Vistoria em Rio Maior confirmou que a habitual casa dos «Gansos» reúne as condições de segurança
O duelo entre Casa Pia e FC Porto, agendado para segunda-feira, vai ser disputado em Rio Maior, conforme previsto.
«O Casa Pia Atlético Clube informa que, na sequência da vistoria realizada ao Estádio Municipal de Rio Maior pelas entidades competentes, foi confirmado que o jogo frente ao FC Porto se realizará conforme previsto naquele recinto desportivo», lê-se no comunicado publicado nesta sexta-feira.
O estádio em Rio Maior foi atingido pela depressão Kristin, tal como centenas de infraestruturas desportivas por todo o país.
O Casa Pia-FC Porto está agendado para as 20h45 de segunda-feira e encerra a 20.ª jornada da Liga.
