O árbitro romeno Radu Petrescu foi nomeado para o Nottingham Forest-FC Porto, agendado para as 20 horas de quinta-feira. Petrescu vai ser auxiliado pelos compatriotas Radu Ghinguleac, Ionut Neacsu, Andrei Chivulete (quarto árbitro) e Catalin Popa (VAR), assim como pelo neerlandês Pol van Boekel (assistente VAR).

Antes, às 17h45, o norueguês Espen Eskas vai dirigir o Sp. Braga-Estrela Vermelha, contando com a ajuda dos compatriotas Erik Engan, Elias Bashevkin, Mohammad Usman Aslam (quarto árbitro) e Kristoffer Hagenes (assistente VAR), além do austríaco Jarred Gillett (VAR).

Sp. Braga (3.º) e FC Porto (6.º) registam seis pontos, mais cinco face a Nottingham Forest (25.º) e Estrela Vermelha (26.º).