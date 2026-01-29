Até à noite desta quinta-feira, a mais recente vitória do FC Porto sobre o Rangers – em jogos oficiais – remontava a novembro de 1983 (1-0), nas Antas, na segunda ronda da Taça das Taças, numa campanha que culminou na final perdida para a Juventus (2-1). Volvidos mais de 43 anos, a “Vecchia Signora” não está em prova e as aspirações dos dragões apontam Istambul, palco da final desta edição da Liga Europa.

Para a oitava e última jornada da fase liga, Francesco Farioli devolveu Alberto Costa, Francisco Moura, Alan Varela e Rodrigo Mora à titularidade. Já eliminado, o alemão Röhl operou várias trocas na frente, apostando no português Chermiti, avançado formado no Sporting.

Recorde a história deste duelo.

Obrigado a vencer para atingir a qualificação direta para os “oitavos”, os comandados de Farioli assumiram uma postura ofensiva desde princípio, mas tropeçaram no elementar ao sexto minuto. Enquanto protestavam uma falta junto do árbitro belga Jasper Vergoote, o Rangers ganhou espaço à direita e o extremo Curtis cruzou para o cabeceamento de outro extremo, Gassama. Face à saída hesitante de Diogo Costa, o francês gelou o Dragão e reforçou a festa no setor forasteiro.

Na reação à desvantagem, à permeabilidade defensiva e ao tombo na classificação, Rodrigo Mora acalmou o tribunal portista. Estavam decorridos 27 minutos quando o “baixinho” trocou as voltas a um adversário a meio-campo e combinou com Alberto Costa, que por sua vez convidou ao baile de William Gomes. O brasileiro penetrou para a área e rematou contra um adversário. Na recarga, Mora fez o quarto golo na época, o segundo golo na Liga Europa.

Remontada azul e branca ainda na primeira parte 🔵⚪

Os golos foram apontados por Mora, Moura e um autogolo de Fernandez 🫡#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UEFAEuropaLeague #BetanoUEL #ConfiaBetano pic.twitter.com/Grg1Pw9NpG — sport tv (@sporttvportugal) January 29, 2026

Desmontada a defesa escocesa, os anfitriões assumiram por completo a batuta, com Froholdt e Rodrigo Mora a liderarem, enquanto Moura, Alberto Costa, William e Pepê esticavam as investidas. De ameaça em ameaça, a reviravolta ficou completa ao minuto 36, na sequência de um apagão na defesa do Rangers.

Na sequência de um passe longo de Bednarek, Moura acelerou pela esquerda, pressionado por Tavernier, mas o capitão e lateral do Rangers chocou com Butland, quando o guardião havia garantido a posse. Por isso, o lateral aproveitou para se estrear a marcar na prova.

Antes do intervalo, um canto cobrado por William Gomes à direita seguia com correspondência para Bednarek, mas o central Emmanuel Fernández desviou ao primeiro poste e viu o marcador avançar para 3-1. Estavam decorridos 41 minutos quando o FC Porto saltou para o sexto lugar da fase liga.

Numa primeira parte animada e intensa a partir do empate cravado por Mora, reagir para sorrir bastou à turma de Farioli.

Entre trocas, a etapa complementar desenhou-se com insistência escocesa e matreirice lusa, uma vez que o FC Porto espreitou contra-ataques e entregou a iniciativa ofensiva. Por isso, a segunda parte deste duelo teve pouco para revelar aos mais de 38 mil adeptos.

O regresso aos triunfos europeu permitiu aos dragões atingirem os 17 pontos e o quinto lugar, em igualdade com Friburgo (7.º), Sp. Braga (6.º) e Betis (4.º). O regresso dos portistas à Liga Europa vai acontecer a 12 de março, aquando da primeira mão nos “oitavos”, onde vão defrontar Celtic, Ludogorets, Estugarda ou Ferencvaros.

Por agora, no calendário do FC Porto segue-se a visita ao Casa Pia, na 20.ª jornada da Liga, na segunda-feira (20h45). Uma semana volvida, os dragões recebem o Sporting (20h45).

Quanto às contas financeiras, o FC Porto, com cinco vitórias e dois empates, já garantiu 11,28 milhões nesta Liga Europa. A este montante vai acrescer o bónus relacionado com o ranking UEFA e os contratos media.