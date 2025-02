Apesar da eliminação do FC Porto, o golo acrobático de Samu frente à Roma foi considerado o melhor da jornada da Liga Europa.

O momento de inspiração do avançado espanhol recebeu o maior número de votos e ultrapassou a concorrência de Dybala, no segundo golo frente aos dragões, de Denso Kasius, do Az Alkmaar, e de Brice Wembangomo, do Bodo/Glimt.

O golo foi marcado esta quinta-feira, frente à Roma, aos 27 minutos da segunda mão do play-off da Liga Europa.

Ora veja: