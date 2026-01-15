Um dia após o triunfo sobre o Benfica nos “quartos” da Taça de Portugal, no Dragão (1-0), o FC Porto voltou a deixar um recado a José Mourinho, que na antevisão ao clássico garantiu ser «fácil» analisar a estratégia dos azuis e brancos.

«Mais um ângulo, para que possas analisar melhor este golo», escreveu o FC Porto nas redes sociais. Na noite de quarta-feira, os dragões deixaram outra bicada ao treinador do Benfica.

