Este domingo, no embate entre o FC Porto e o Santa Clara, o treinador Martín Anselmi marcou presença nas bancadas do Estádio do Dragão.

O técnico, que rescindiu contrato com o Cruz Azul, está próximo de assumir o comando dos dragões.

Os azuis e brancos jogam este domingo com o Santa Clara, às 18h, na 19.ª jornada da Liga.