Martin Anselmi, técnico do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a vitória por 0-2 frente ao FC Arouca:

«[Lesão de Rodrigo Mora] Lesionou-se no aquecimento, amanhã de manhã iremos avaliar melhor o que ele teve. Ele tinha muitas dores e, se tivesse jogado, poderia ser uma substituição forçada aos 10 minutos»

«[Importância da vitória] Ganhar é sempre importante, é o mais lindo do futebol. Mas penso que não nos devemos confundir, temos que continuar a trabalhar. Não éramos os piores antes e agora não somos os melhores. Somos uma equipa em crescimento, cometemos erros, temos decisões certas, competimos sempre, lutamos, estamos juntos. Penso que estamos também a construir isso entre nós, estarmos juntos. Ganhar, obviamente, alimenta tudo isso, mas temos de continuar.»

«[Ausências de Fábio Vieira, Rodrigo Mora e Pepê preocupam-no?] Quando o Rodrigo regressou do aquecimento, disseram-me que ele não podia jogar, então tive de tomar uma decisão em pouco tempo, porque tinha de explicar a quem entrasse o que teria de fazer. Com o Eustáquio nessa posição, entendi que se modificava o menos possível, continuávamos todos no mesmo plano e mudar apenas o Gonçalo de faixa. Entendi também que o Fábio, a jogar por dentro, o que tem vindo a fazer e onde gosto que ele jogue, porque ele associa-se bem, atrai a pressão, é inteligente nas movimentações, não é fácil marcá-lo. Penso que aí (zona interior-direita do ataque), entrelinhas, perde essa capacidade que tem para jogar.

Decidimos fazer as coisas assim, na segunda parte, decidimos jogar com três por dentro e não com quatro, com o Gonçalo a ser mais um avançado/segundo-avançado e não tanto um ala. Não temos um plantel muito amplo, qualquer perda nos afeta, perdemos o Vasco (Sousa) também, o Pepê. A partir de amanhã, veremos como vamos resolver.»

«[Importância da vitória para ter maior proximidade de Benfica e Sporting] Penso que é importante ganhar por nós, o que acontece aos rivais não controlamos. O importante para nós é ganhar e, o que acontecer nos outros jogos, logo veremos.»